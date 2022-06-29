В богатой коллекции Национального музея истории Азербайджана особое место занимает оружие, отражающее разные страницы истории Азербайджана.

Коллекция защитного, холодного и огнестрельного оружия, хранящаяся в Фонде оружия и знамен Музея, отражает славную военную историю азербайджанского народа, а также говорит о высоком развитии оружейного мастерства.

В то же время эти оружия — не просто произведение искусства, они являются также образцами искусства, выполненные с большим вкусом.

На днях в Национальном музее истории Азербайджана открылась выставка под названием «Мистическая красота оружия (Азербайджанское оружие XVI-XIX веков)», на которой впервые представлено азербайджанское оружие как образец мастерства и искусства.

На выставке представлено 300 уникальных декоративных видов оружия, сообщает #.

Выставка продолжит работу до 15 сентября.