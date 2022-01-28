Проведены организационные и структурные изменения в Генеральном штабе и Центральном аппарате Министерства обороны, а также в штабах войск.

Об этом было объявлено на заседании коллегии Министерства обороны по итогам 2021 года, которое проходило под председательством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

«Созданы командование Сухопутных войск, новое соединение, подразделения коммандос и другие подразделения в составе соединений, расширены их оперативные возможности», — говорится в сообщении оборонного ведомства.