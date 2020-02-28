В Азербайджане запущена горячая линия в связи с угрозой коронавируса

Начала работу «горячая линия» созданного штаба в составе руководящих лиц соответствующих государственных структур и органов при Кабинете министров Азербайджана.

В настоящее время для информирования населения и предотвращения дезинформаций действуют «горячие линии» штаба +994 12 492 41 61, +994 12 492 75 54, +994 12 505 03 30, +994 12 505 13 33.

В то же время, для принятия предупредительных мер и проведения мониторингов на всей территории Азербайджана создана экспертная группа в составе специалистов соответствующей сферы.

Напомним, что в целях предотвращения связанных с коронавирусом возможных рисков в Азербайджане, осуществления оперативных профилактических и неотложных мер, был создан штаб в составе руководящих лиц структур и соответствующих госорганов при Кабинете министров.

| 2020-02-28T10:14:26+00:00 28 февраля 2020, 11:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss