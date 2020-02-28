В Азербайджане запущена горячая линия в связи с угрозой коронавируса

Начала работу «горячая линия» созданного штаба в составе руководящих лиц соответствующих государственных структур и органов при Кабинете министров Азербайджана.

В настоящее время для информирования населения и предотвращения дезинформаций действуют «горячие линии» штаба +994 12 492 41 61, +994 12 492 75 54, +994 12 505 03 30, +994 12 505 13 33.

В то же время, для принятия предупредительных мер и проведения мониторингов на всей территории Азербайджана создана экспертная группа в составе специалистов соответствующей сферы.

Напомним, что в целях предотвращения связанных с коронавирусом возможных рисков в Азербайджане, осуществления оперативных профилактических и неотложных мер, был создан штаб в составе руководящих лиц структур и соответствующих госорганов при Кабинете министров.