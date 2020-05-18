В Азербайджане за сутки 6 072 человека протестированы на коронавирус

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане по состоянию на 17 мая.

Cегодня в Азербайджане было сделано 6 072 теста на коронавирус.

Всего на территории страны было сделано 232 077 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане отмечено 136 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились и были выписаны домой 71 человек. Три человека, с положительным результатом на COVID-19 умерли.

До настоящего времени в нашей стране было выявлено 3 274 случаев заражения коронавирусом, 2 015 инфицированных излечились, 39 человек умерли, 1 220 продолжают лечение в больницах особого режима.

| 2020-05-17T22:39:39+04:00 18 мая 2020, 04:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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