В Азербайджане выявлено еще 72 случая заражения коронавирусом, 68 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 825 409 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 869 человек вылечились, 9 993 человека скончались, число активных больных – 547.

За прошедшие сутки проведено 1 864 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 407 349 тестов.