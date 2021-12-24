В Азербайджане выявлено еще 559 случаев заражения коронавирусом, 1 104 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

12 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 613 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 592 828 человек вылечились, 8 269 скончались, число активных больных – 12 521.

За прошедшие сутки проведено 9 602 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 798 493 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 24 207 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 618, вторую дозу получили 3 204, бустерную дозу – 18 385 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 177 159, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 153 329, вторую дозу получили 4 656 209, бустерную дозу – 1 367 601 человек.