В Азербайджане выявлено еще 9 случаев заражения коронавирусом, 11 человек вылечились, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 789 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 431 человек вылечился, 10 273 скончались, число активных больных – 85.

За прошедшие сутки проведено 1148 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 616 076 тестов.