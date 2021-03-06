В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 353 новых случая заражения коронавирусом, 149 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 3 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 236 365 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 229 591 человек выписан после выздоровления, 3 238 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 3 536 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 9 436 тестов, всего — 2 645 206.