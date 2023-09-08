С 9 сентября до второй половины 10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будут идти переменные, грозовые дожди. В отдельных местах полуострова возможны ливни.

Как сообщает Министерство экологии и природных ресурсов, процесс будет сопровождаться сильным ветром, поэтому гражданам рекомендуется соблюдать осторожность. С утра 10 сентября и до второй половины 11 сентября скорость северо-западного ветра составит 18-23 м/с, временами до 25-30 м/с, утром и днем 10 сентября скорость ветра будет достигать 33-38 м/с.

Температура воздуха опустится на 5-8 градусов, ночью и днем ожидается 16-21 градус тепла.

В районах Азербайджана с 10 по 12 сентября сохранится нестабильная погода, прогнозируются ливни.

Обильные осадки с грозами, градом будут в Балакян-Шекинской, Губа-Гусарской, Газах-Гянджинской зонах, Нагорном Ширване, Центральном Аране, Карабахской и Восточно-Зангезурской зонах, в высокогорной местности возможен мокрый снег.

Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, 10 сентября в отдельных местах ветер усилится до 30-35 м/с.

Температура воздуха опустится на 5-8 градусов, в низменных районах ночью 15-19 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла, в горных районах ночью 3-8 градуса тепла, днем 8-13 градусов тепла.

В реках повысится уровень воды, пройдут кратковременные сели и паводки.