В Азербайджане впервые восстановятся соревнования по этому виду спорта

После соответствующего разрешения Оперативного штаба при Кабмине первое соревнование будет проведено Федерацией велоспорта Азербайджана.

Об этом сказал пресс-секретарь Федерации Пярвиз Мусаев. Он сообщил, что турнир состоится в конце следующей недели — 6 или 7 июня.

Мусаев подчеркнул о возможности организации турнира на Республиканском велотреке. Представитель Федерации отметил, что название соревнования пока уточняется.

Пресс-секретарь также сообщил, что в соответствии с календарем сезона 1 июня с тренерским корпусом будет проведено собрание: «Календарь сезона полностью изменился, должны заново разработать».(report)