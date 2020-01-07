В Азербайджане учреждена ассоциация экотуризма

Для развития экотуризма и экологической культуры в Азербайджане учреждена Азербайджанская ассоциация экотуризма, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Ассоциацию.

Для достижения этих целей будет изучен и применен международный опыт в сфере экотуризма и развития экологической культуры, проводиться деятельность в направлении поддержки национальных и международных проектов, осуществляемых государственными, общественными и частными секторами в вышеназванной сфере.

Ассоциация также будет поощрять и пропагандировать туристскую деятельность, поддерживать создание продукции в сфере новых направлений экотуризма в стране (в том числе, в сферах туристической деятельности на открытом воздухе, здорового и экологического питания, агротуризма, сельского туризма, эко-отелей и агроусадеб) и популяризировать Азербайджан как страну с развитым экотуризмом на международной арене.