В Азербайджане учреждена ассоциация экотуризма

Для развития экотуризма и экологической культуры в Азербайджане учреждена Азербайджанская ассоциация экотуризма, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Ассоциацию.

Для достижения этих целей будет изучен и применен международный опыт в сфере экотуризма и развития экологической культуры, проводиться деятельность в направлении поддержки национальных и международных проектов, осуществляемых государственными, общественными и частными секторами в вышеназванной сфере.

Ассоциация также будет поощрять и пропагандировать туристскую деятельность, поддерживать создание продукции в сфере новых направлений экотуризма в стране (в том числе, в сферах туристической деятельности на открытом воздухе, здорового и экологического питания, агротуризма, сельского туризма, эко-отелей и агроусадеб) и популяризировать Азербайджан как страну с развитым экотуризмом на международной арене.

| 2020-01-07T16:20:17+00:00 7 января 2020, 18:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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