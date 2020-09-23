В Азербайджане создан Совет по космическим вопросам

Кабинет министров Азербайджана вынес постановление об учреждении Совета Азербайджана по космическим вопросам, утверждении положения и состава Совета Азербайджана по космическим вопросам.

Как сообщили в среду Trend в Кабмине, постановление вынесено согласно пункту 1.5 Распоряжения Президента Азербайджана № 3303 от 17 октября 2017 года о внесении изменений в Распоряжение Президента Азербайджана № 885 от третьего мая 2010 года «Об учреждении ОАО «Азеркосмос»».

Совет учрежден в целях развития космической промышленности в Азербайджане, изучения научно-технических достижений и передового опыта в области космической деятельности, участия в принятии соответствующих мер по реализации государственной политики в этой сфере и дачи предложений в связи с развитием этой области.

Согласно «Положению о Совете Азербайджана по космическим вопросам», выполняя свои функции Совет взаимодействует с государственными органами и органами местного самоуправления, местными, иностранными и международными организациями, а также неправительственными организациями на основе партнерства, и все члены Совета действуют на общественных началах. Совет осуществляет мониторинг программ и работ, реализуемых в космической сфере, анализирует состояние и результаты выполнения нормативных правовых актов, государственных программ, а также готовит предложения по их совершенствованию и дает соответствующим органам рекомендации. Также Совет участвует в подготовке предложений по поддержке образования в космической области, выделению стипендий, реализации совместных программ с зарубежными вузами.

Согласно постановлению в состав Совета вошли министр экономики, министр по чрезвычайным ситуациям, министр финансов, министр сельского хозяйства, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, ректор Национальной академии авиации, директор Института математики и механики Национальной академии наук Азербайджана, президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии», председатель ОАО «Азеркосмос», генеральный директор Национального аэрокосмического агентства министерства оборонной промышленности Азербайджана и консультант Национальной академии авиации по авиакосмическим вопросам.

Руководство Советом осуществляет председатель, избранный членами среди состава Совета.