«Ситуация с коронавирусом в нашей стране на данный момент абсолютно стабильная. Значительного роста числа заражений не наблюдается».

Как сообщает АПА, об этом заявила журналистам глава департамента стратегического развития Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) Ягут Гараева.

«Что касается числа смертей, я могу сказать, что сегодняшнее количество заражений и количество смертей не являются взаимосвязанным процессом. Все случаи смерти расследуются. Но это не значит, что умерший был инфицирован в тот же день. Некоторые из пациентов страдают от этой болезни в течение длительного времени, есть люди с хроническими заболеваниями», — отметила она.