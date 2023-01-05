Минимальная ежемесячная заработная плата установлена с 1 января 2023 года в размере 345 манатов. Размер минимальной трудовой пенсии будет доведен до 280 манатов.

Повышение минимальной зарплаты и зарплаты работающих по единой тарифной сетке (ЕТС) охватит 700 тыс.человек.

Минимальная заработная плата превышает установленный на этот год прожиточный минимум (246 манатов) на 40,2%.

Всего в этом году на новые повышения социальных выплат предусмотрено дополнительно 750 миллионов манатов. Это увеличение охватит 1,9 миллиона граждан.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, таким образом, размер минимальной ежемесячной пенсии повышается на 16,7% — с 240 манатов до 280 манатов. Это повышение охватит до 100 тысяч пенсионеров.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым распоряжении «О дополнительных мерах в области улучшения социального благополучия населения».

Согласно распоряжению, Кабинет министров в течение 10 дней должен представить Президенту Азербайджанской Республики свои предложения по увеличению сумм социальных пособий и пенсий.