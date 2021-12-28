«В последнее время активно обсуждается широкое распространение омикрон-штамма в более чем 100 странах».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем брифинге Оперштаба заявил первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

Он сказал, что этот вопрос находится в центре внимания: «Результаты тестов не выявляют наличие омикрон-штамма. На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано заражение этим штаммом».

Мы оцениваем ситуацию с коронавирусом в республике как стабильную. С таким заявлением, в свою очередь, выступила на брифинге заведующая отделом контроля профилактики заболеваний TƏBIB Ягут Гараева.

Она отметила, что в целом ситуация по республике стабильная и находится под контролем: «Сегодняшней стабильной ситуации мы обязаны принятым ранее правильным решениям».