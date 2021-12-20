В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса «омикрон».

Об этом сообщили в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

В центре отметили, что исследования по всем мутациям и новым штаммам продолжаются: «Все подозрительные образцы анализов исследуются. По итогам проведенных проверок новый штамм коронавируса «омикрон» пока не выявлен. В случае его обнаружения общественность будет проинформирована».

Напомним, что штамм коронавируса «омикрон» уже выявлен в около 100 странах мира. В соседних с Азербайджаном Турции, Грузии, Иране и России также зарегистрированы случаи заражения новым штаммом.(Report)