В Министерстве здравоохранения прокомментировали большое скопление людей в поликлиниках.

Как сообщили в Минздраве в ответ на запрос АПА, после последнего брифинга Оперативного штаба число граждан, прибывающих на вакцинацию в медицинские учреждения, увеличилось во много раз.

Было отмечено, что одна из проблем связана с тем, что 90 процентов тех, кто обращается в медучреждения это лица, не прошедшие регистрацию: «Их регистрация отнимает определенное время и это вызывает недовольство у граждан, прошедших онлайн регистрацию. Потому что те, кто прошли регистрацию в онлайн очереди, возражают против входа в поликлинику этих лиц. Как вам известно, в поликлиниках нет специальной службы безопасности, а большинство работников поликлиник составляют женщины. Поэтому возникают проблемы с регулированием очереди. Просим граждан соблюдать социальную дистанцию и очередь в поликлинике. Когда возникает столпотворение, это мешает работе врачей».