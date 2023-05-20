В Азербайджане будут проводиться операции по трансплантации сердца.
Как сообщает #, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.
Он сказал, что закон «О донорстве и трансплантации органов», принятый 2 года назад, позволяет это:
«Этот закон позволяет проводить в Азербайджане операции на сердце, а также трансплантацию сердца. У нас также есть достаточное количество специалистов, которые могут проводить операцию по трансплантации сердца в Азербайджане. В настоящее время ведется работа в этом направлении. В связи с этим Министерство здравоохранения и другие соответствующие органы проводят обсуждения. В ближайшее время в Азербайджане может быть проведена операция по трансплантации сердца».