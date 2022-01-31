Санкции Евросоюза в отношении России при необходимости должны включать в себя вопрос эксплуатации «Северного потока — 2». Об этом заявил вице-канцлер Австрии и лидер австрийских «Зеленых» Вернер Коглер, сообщает ТАСС.

По его словам, «Северный поток — 2» является частью европейской внешней политики и партнеры по австрийской правительственной коалиции имеют разное мнение по поводу этого газопровода. Коглер подчеркнул, что этот газопровод еще не запущен в эксплуатацию и незаполненность европейских газовых хранилищ газом в настоящее время вызвана другими причинами.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.