В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в армии Азербайджана проводятся учебно-методические сборы с командирами и заместителями командиров батальонов, дивизий.

Об этом сообщили в министерстве обороны.

На сборах оцениваются знания и умения офицеров, а также их физическая подготовка, совершенствуются теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.

Основной целью проводимых собраний является повышение профессиональных знаний и уровня профессионализма офицеров по управлению