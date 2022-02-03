Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян считает, что нормализация отношений с Турцией будет иметь положительное влияние на ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«Решение проблем и нормализация отношений всегда положительно влияет на весь регион и параллельно проходящие процессы. Иногда стоит рассматривать вопросы отдельно, но взаимосвязь может быть», — отметил он.

Вместе с тем Мирзоян прокомментировал участие армянской стороны в Анталийском форуме в Турции. В частности, он заявил, что крайнего срока принятия решения нет, и Ереван в адекватные сроки предупредит о своем решении приглашающую сторону.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил официальных лиц из соседних с Турцией стран, в том числе Армении и Греции, принять участие в Анталийском дипломатическом форуме.