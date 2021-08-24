На заседании парламента 24 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя программу правительства, заявил о том, что итоги голосования на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 20 июня, свидетельствуют о завершении внутриполитического кризиса.

Но так ли это на самом деле? Первая сессия парламента Армении нового созыва прошла со скандалом. Так, заседание парламента открыл самый старший по возрасту депутат Князь Гасанов. Поприветствовав новоизбранных депутатов, он провел перекличку, в ходе которой двух депутатов от оппозиции в зале не оказалось, так как они находятся под арестом. Оппозиционные блоки «Армения» и «Честь имею», лидерами которых де-факто являются бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, призвали коллег сделать так, чтобы первое заседание прошло в полном составе, так как находящиеся под стражей депутаты пользуются депутатской неприкосновенностью.

После незапланированного перерыва, во время которого не удалось решить вопрос с арестованными депутатами, фракции представили своих кандидатов на пост спикера парламента. Оппозиционные политические силы выдвинули на место председателя парламента бывшего мэра города Мегри Сюникской области Мхитара Закаряна и экс-мэра города Сисиан Сюникской области Артура Саркисяна. Именно они находятся под арестом. Оппозиция потребовала присутствия кандидатов в зале заседания. Парламентское большинство их не поддержало. В знак протеста обе фракции покинули заседание.

На следующем заседании парламента журналисты и правозащитники обвинили в превышении полномочий спикера парламента Армении Алена Симоняна, который во время потасовки между депутатами от правящей партии и оппозиции дал указание прервать прямую трансляцию заседания. Ситуация на заседании парламента накалилась после того, как депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Анна Мкртчян в своем выступлении в очередной раз назвала Никола Пашиняна капитулянтом.

Скандальное начало работы парламента уже говорит само за себя. Неготовность оппозиционных депутатов к компромиссу и их разногласия со сторонниками Пашиняна снижают эффективность работы законодательного органа Армении. Политическое противостояние с улицы перешло в стены парламента. Оппозиция использует парламент в качестве инструмента борьбы с правящей силой, власть же использует законодательный орган, чтобы подавить оппозицию.

Парламентским фракциям просто не о чем говорить друг с другом, так как нет ни одной темы, которую они готовы были бы обсуждать. Поэтому им остается лишь обвинять друг друга в предательстве национальных интересов. Уже с самого начала становится понятным, что деятельность парламента нового созыва станет неэффективной.

Поэтому слова Пашиняна о завершении внутриполитического кризиса выглядят смешными, особенно на фоне разразившегося в этот же день очередного скандала в стенах парламента. Инцидент начался с того, что спикер парламента Армении Ален Симонян поручил охране удалить из зала заседаний депутата блока «Честь имею» Анну Мкртчян, передают армянские СМИ.

Ранее она задала вопрос Николу Пашиняну. В ходе своего выступления она не стала обращаться к премьеру, а начала перечислять все его ошибки. Она также обратила внимание на то, что Пашинян пришел в зал заседаний с большим числом охранников.

На это последовали выкрики депутатов «Гражданского договора», Мкртчян в ответ назвала их сторонниками «капитулянта». В ответ Ален Симонян сначала выключил ее микрофон, а после очередной перепалки и вовсе призвал удалиться из зала. Депутат отказалась, и Симонян позвал на помощь охрану. Депутаты блоков «Армения» и «Честь имею» окружили Мкртчян, не позволяя охране приблизиться к ней.

В конце концов Симонян был вынужден объявить перерыв на 20 минут. После этого в парламенте произошла потасовка между группой депутатов и службой охраны. Некоторые депутаты кричали «Никол предатель», им отвечали депутаты «Гражданского договора».

Позже оппозиционные депутаты сообщили, что была порвана одежда Арцвика Минасяна, а Анну Мкртчян вывели из зала силой. С таким парламентом о завершении внутриполитического кризиса Пашиняну лучше и не говорить.