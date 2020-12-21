В Армении заведено около 900 уголовных дел в с вязи с поражением в Карабахе

В Армении возбуждено 882 уголовных дела по расследованию противоправных действий, совершенных как военным командованием, так и политическим руководством во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает Sputnik Armenia, расследованиями занимаются Специальная следственная служба, Следственный комитет и Следственный департамент Службы нацбезопасности.

Обвинения предъявлены десяткам людей.

В поле зрения Генпрокуратуры и следственных структур также попали репортажи «известного российского журналиста» (скорее всего, имеется в виду автор телеграм-канала Wargonzo Семен Пегов – ред.), запись телефонного разговора главы сепаратистского режима Араика Арутюняна, интервью бывшего командующего Армией обороны Самвела Бабаяна, вышедшее в эфир 12 декабря.