В Антарктиде побит температурный рекорд

Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.

Речь идет об аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, где метеонаблюдение ведется с 1961 года.

«(В четверг) на станции Эсперанса был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд — 18.3 °C. Это значение превосходит предыдущий рекорд, составивший 17,5 °C, зафиксированный 24 марта 2015 года», — говорится в сообщении.

Помимо этого метеорологи сообщили, что на другой аргентинской станции Марамбио также был побит температурный рекорд и зафиксирована самая высокая температура для февраля с 1971 года — 14,1 °C. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году и составил 13,8 °C.

«Это может быть связано с глобальным потеплением», — приводит газета Clarin слова представителя метеорологической службы Аргентины Синди Фернандес. (РИА Новости)