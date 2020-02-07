В Антарктиде побит температурный рекорд

Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.

Речь идет об аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, где метеонаблюдение ведется с 1961 года.

«(В четверг) на станции Эсперанса был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд — 18.3 °C. Это значение превосходит предыдущий рекорд, составивший 17,5 °C, зафиксированный 24 марта 2015 года», — говорится в сообщении.

Помимо этого метеорологи сообщили, что на другой аргентинской станции Марамбио также был побит температурный рекорд и зафиксирована самая высокая температура для февраля с 1971 года — 14,1 °C. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году и составил 13,8 °C.

«Это может быть связано с глобальным потеплением», — приводит газета Clarin слова представителя метеорологической службы Аргентины Синди Фернандес. (РИА Новости)

| 2020-02-07T16:10:26+00:00 7 февраля 2020, 18:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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