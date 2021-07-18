МИД Турции осудил факт очередного нарушения израильскими силами безопасности неприкосновенности мечети «Аль-Акса» утром (18 июля), а именно вторжение фанатично настроенных евреев в мечеть «Аль-Акса», применение шумовых гранат израильской полицией и задержания палестинцев, сообщает Анадолу.

«Анкара осуждает задержание ряда палестинцев силами безопасности Израиля, в том числе женщин и детей, сопровождаемое унижающими человеческое достоинство действиями», — следует из сообщения.

В МИД Турции напомнили, что Израиль совершил провокации в отношении мечети «Аль-Акса» и во время священного для мусульман месяца Рамазан.

«В условиях, когда еще свежа память об обстановке напряженности, эскалации и конфликте, вызванных агрессией Израиля в отношении «Аль-Аксы» во время Рамазана, подобного рода провокации крайне опасны», — отметили в ведомстве.

Турция вновь призывает Израиль немедленно прекратить эти провокационные действия и нападения, подчеркнули в министерстве.

В воскресенье, 18 июля фанатично настроенные евреи в сопровождении израильских полицейских вновь вторглись на территорию одной из святынь ислама – мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Как сообщили в Управлении исламскими фондами Иерусалима, 1 210 фанатиков проникли на территорию третьей по значимости святыни ислама через ворота «Баб аль-Магариб» (Марокканские ворота) в юго-западной части мечети «Аль-Акса».

Ожидается, что провокации в отношении «Аль-Аксы» продолжатся и после полудня.

Фанатично настроенные евреи призывают вторгнуться на территорию святыни в связи с национальным днем траура еврейского народа — Девятое ава, когда якобы был разрушен храм царя Соломона.

Израильская полиция с раннего утра применяет насильственные действия в отношении палестинцев в «Аль-Аксе». Задержаны несколько палестинцев.

Кроме того, силовики применили пластиковые пули и слезоточивый газ в мечети Кибла на территории «Аль-Аксы» и перекрыли входы в святыню.

Полиция установила баррикады у всех въездов в мечеть «Аль-Акса».

Кроме того, в святыню не пропускают палестинцев моложе 40 лет.

Напряженность на территории вокруг «Аль-Аксы» сохраняется.

Мечеть «Аль-Акса» в Иерусалиме считается первой киблой мусульман.

Еврейские поселенцы часто вторгаются на территорию Аль-Аксы, которая, по утверждению ряда еврейских историков, якобы возведена на развалинах храма царя Соломона.

Согласно соглашению от 26 октября 1994 года между Израилем и Иорданией, мечеть «Аль-Акса» находится в ведении Управления исламскими фондами Иерусалима.

Однако с 2003 года евреи игнорируют разрешение администрации и в рамках одностороннего решения Израиля вторгаются в святыню в сопровождении полиции.

Управление исламскими фондами Иерусалима называет подобные действия «набегами» и указывает на нарушение суверенитета мусульман.