«Есть утвержденный правительством план мероприятий в рамках программы «Большое возвращение в Карабах». В прошлом году обязательства по очистке территорий от мин составляли 6 000 га, но саперы агентства очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) 6 201 га территории».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, в результате были обнаружены и обезврежены 4 880 противопехотных и 2 335 противотанковых мин, 11 205 НРБ: «Было очищено от мин и передано 1 981 га земель сельскохозяйственного назначения, 1 373 га земель, предусмотренных для расселения граждан, 1 618 га земель по транспортным инфраструктурным проектам, 586 га земель для прокладки энергетических коммуникаций и 644 га земель по другим проектам».

В.Сулейманов добавил, что успешно завершены 46 из 55 проектов по разминированию, осуществленных и реализуемых ANAMA после окончания Отечественной войны.