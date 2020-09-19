В Афганистане при авиаударах ВВС страны погибли 12 мирных жителей

В Афганистане в результате авиаударов ВВС страны погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, 10 человек пострадали. Как сообщает Reuters афганские военные проводили операцию по ликвидации базы радикального движения «Талибан‎» (запрещено в РФ) в северной провинции Кундуз.

Минобороны Афганистана не подтверждает информацию о погибших мирных жителях. По данным афганских военных, в результате авиаудара были уничтожены 40 талибов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с афганским террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ) возможно договориться. Трамп также напомнил, что «в ближайшие пару недель контингент американских войск в Афганистане будет сокращен до 4 тысяч человек» (aif.ru)