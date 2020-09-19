В Афганистане при авиаударах ВВС страны погибли 12 мирных жителей

В Афганистане в результате авиаударов ВВС страны погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, 10 человек пострадали. Как сообщает Reuters афганские военные проводили операцию по ликвидации базы радикального движения «Талибан‎» (запрещено в РФ) в северной провинции Кундуз.

Минобороны Афганистана не подтверждает информацию о погибших мирных жителях. По данным афганских военных, в результате авиаудара были уничтожены 40 талибов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с афганским террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ) возможно договориться. Трамп также напомнил, что «в ближайшие пару недель контингент американских войск в Афганистане будет сокращен до 4 тысяч человек» (aif.ru)

| 2020-09-20T00:21:53+04:00 20 сентября 2020, 01:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss