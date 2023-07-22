В Абшеронcком районе убит 18-летний парень.

Как сообщили Report в прокуратуре Абшеронского района, в ведомство поступила информация о смерти Сардара Сархан оглу Аббасова, 2005 года рождения, от полученных колото-резаных ран. Инцидент произошел на территории поселка Мехкалон Абшеронского района.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Фарид Нафиз оглу Мирзоев, 2005 года рождения, в ходе возникшей ссоры нанес С.Аббасову ножевые ранения, от которых последний скончался.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК АР (умышленное убийство). Ф.Мирзоев задержан в качестве подозреваемого.

Расследование продолжается.