В Грузии полиция продолжает поиски мужчины, который ранил бывшую жену и убил ее мужа.

Как сообщает # со ссылкой на телеканал «Mtavari Arxi», вооруженное нападение произошло ночью.

40-летний Хейир Хабаров с целью мести ранил свою бывшую жену и убил ее мужа — 36-летнего Яшара Джафарова.

По информации членов семьи, женщина рассталась с мужем 6 месяцев назад и переехала к Яшару Джафарову, однако за это время она часто получала угрозы со стороны бывшего мужа.

По словам жителей, во время инцидента в доме находились 3 человека. Сообщается, что мужчина вошел в дом и открыл огонь по спящему Яшару Джафарову, который скончался на месте происшествия. Пострадавшая женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое. Мать Яшара Джафарова, находившаяся в доме во время нападения, не пострадала.