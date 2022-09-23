Власти Узбекистана и Кыргызстана предостерегли своих граждан, временно находящихся в России, от участия в боевых действиях на территории иностранных государств. Они призвали трудовых мигрантов не втягиваться в противостояние между Россией и Украиной и не поступать на службу в вооружённые силы ни той, ни другой стороны.

И в Узбекистане, и в Кыргызстане зачисление в армию и другие силовые структуры иностранных государств является уголовным преступлением. Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана напомнило, что согласно статье 154 Уголовного кодекса Республики Узбекистан «призыв на военную службу, в органы безопасности, полиции, органы военной юстиции или иные аналогичные органы иностранных государств наказывается лишением свободы от трёх до пяти лет.»

Похожее обращение к соотечественникам опубликовало и посольство Кыргызстана в России: там за аналогичное преступление может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Инициативу светских властей поддержало и Духовное управление мусульман Узбекистана. Оно издало фетву, запрещающую узбекским мусульманам участие в боевых действиях за рубежом. В фетве указано, что мусульманину разрешается брать в руки оружие только для защиты своей родины. «Не дозволено мусульманам объединяться с иноверцами и воевать против другой общины иноверцев,» — ссылаются узбекские духовные власти на книгу «Ас-Сиярул-Кабир» исламского богослова имама Мухаммада.

Законы как России, так и Украины не запрещают иностранным гражданам служить в армиях этих государств на контрактной основе. (svoboda.org)