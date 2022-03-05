Совет директоров «Эха Москвы» разорвал контракт с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым, передает ТАСС.

«Действительно со мной расторгли контракт, это правда. За два года до его истечения со мной согласовали расторжение контракта», — заявил Венедиктов.

Совет директоров радиостанции рассмотрел вопрос «О прекращении полномочий главного редактора» и принял решение разорвать контракт с журналистом.

По словам Венедиктова, сейчас его деятельность будет направлена на развитие своих исторических проектов. «Буду заниматься своими историческими проектами, захватывать мир дальше. Как и положено», — поделился он.