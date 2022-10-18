Утром во вторник, 18 октября, российские ВС атаковали территорию Украины.

Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, несколько взрывов прогремели в городе.

«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», – сообщил он.

Глава ОВА Олег Синегубов также сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову и району. Он призвал находиться в укрытиях.

Харьковские метрополитен извещал, что в связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена. Впрочем, уже вскоре движение по линиям Харьковского метрополитена было возобновлено.

Также в соцсетях распространяют фото и видео, на которых можно увидеть задымление после вероятных прилетов в Днепре.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. В области – проблемы с водо- и электроснабжением.

Извещают также о взрывах и обесточивании в Житомире. Как отметили в ОПУ, есть два прилета в объект энергообеспечения.

Известно также о работе ПВО в Киевской области. Начали появляться сообщения о звуках взрывов в столице. (unian.net)