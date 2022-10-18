Утром во вторник, 18 октября, российские ВС атаковали территорию Украины.
Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, несколько взрывов прогремели в городе.
«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», – сообщил он.
Глава ОВА Олег Синегубов также сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову и району. Он призвал находиться в укрытиях.
Харьковские метрополитен извещал, что в связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена. Впрочем, уже вскоре движение по линиям Харьковского метрополитена было возобновлено.
Также в соцсетях распространяют фото и видео, на которых можно увидеть задымление после вероятных прилетов в Днепре.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. В области – проблемы с водо- и электроснабжением.
Извещают также о взрывах и обесточивании в Житомире. Как отметили в ОПУ, есть два прилета в объект энергообеспечения.
Известно также о работе ПВО в Киевской области. Начали появляться сообщения о звуках взрывов в столице. (unian.net)