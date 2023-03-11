Ресурсный центр по коронавирусу университета Хопкинса и медицины от 10 марта прекратил сбор данных и отчетность о COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный ресурс HUB университета Хопкинса.

Как сообщается, центр работает с тех пор, как коронавирус впервые был обнаружен в США в январе 2020 года. Просмотры вебсайта учреждения превысили 2,5 миллиарда, поскольку он предоставлял общественности, журналистам и политикам по всей стране и всему миру надежную информацию и экспертный анализ в режиме реального времени.

Отмечается также, что полные данные на вебсайте о пандемии, распространенные с 22 января 2020 по 10 марта 2023, будут оставаться бесплатными и доступными.

Кроме того, междисциплинарная группа центра Хопкинса, которая консультировала и руководила ресурсным центром по коронавирусу, будет продолжать анализ и рекомендации общественности относительно текущей ситуации с пандемией.

Президент университета Джона Хопкинса Рон Дэниелс заявил, что каждое подразделение ресурсного центра сделало свой вклад в то, чтобы портал о COVID-19 превратился в бесценный, надежный источник информации и указаний, на который возлагается общественность и политики.

«Эта междисциплинарная быстрая реакция на худшую мировую пандемию века является примером критической роли исследовательских университетов в глобальных кризисах. Johns Hopkins продолжает предоставлять общественности новейшие исследования и анализ пандемии и использовать эти инструменты, чтобы продолжать строить более безопасное, здоровое и стабильное глобальное сообщество», — отметил Дэниелс.