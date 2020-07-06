Умер серебряный призер Евро-1972 в составе сборной СССР по футболу

Бывший футболист сборной СССР и киевского «Динамо» Владимир Трошкин ушел из жизни в воскресенье в возрасте 72 лет.

«Сегодня на 73-м году жизни скончался выдающийся в прошлом игрок киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Николаевич Трошкин», — сообщает пресс-служба клуба из столицы Украины.

В составе киевского клуба Трошкин стал четырехкратным чемпионом СССР, а также по разу выиграл Кубок СССР, Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. В составе сборной СССР он завоевал серебро чемпионата Европы-1972 и бронзу Олимпиады-1976.