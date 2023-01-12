В Уфе в среду умер первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов. Об этом сообщили власти республики. Рахимову было 88 лет. Политик долгое время был одним из самых влиятельных региональных лидеров России, под его руководством регион обладал значительной автономией от Москвы.

Муртаза Рахимов в советские времена был инженером, затем директором Уфимского нефтеперерабатыващего завода, одного из системообразующих предприятий региона. В 1990 был избран председателем Верховного Совета Башкирской АССР — тогда это была высшая должность в республике. При нём в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Башкортостан.

После распада СССР и обретения Россией независимости, Рахимов от имени Башкортостана подписал Федеративный договор и договор о разграничении предметов ведения с федеральным центром. В документе говорилось о договорном характере отношений республики с Российской Федерацией, наличии у неё «полноты государственной власти» и закреплялась её значительная автономия.

Президентом Башкортостана Рахимов был избран в декабре 1993 года. Несколько раз переизбирался на эту должность.

Региональный лидер оставался на посту президента до 2010 года, когда ушёл в отставку под давлением Администрации президента России. Почти сразу после этого в отставку был отправлен политический соратник Рахимова, мэр Москвы Юрий Лужков, оба были атакованы федеральной прессой, обвинявшей их в коррупции, связях с криминалом и фальсификациях на выборах. (svoboda.org)