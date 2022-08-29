Интервью # с Олегом Уминским — комбригом Первой отдельной бригады специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна.

-Ситуация на фронте часто меняется. Как Вы оцениваете нынешнее положение в целом и в том направлении, где Вы несете службу?

-Безусловно, существует различие взглядов на текущую обстановку на фронте. Выскажу свою личную, субъективную точку зрения на сей счет. Считаю, что начиная с 24 февраля, когда Россия начала широкомасштабную войну против Украины, идет процесс накопления сил у ВСУ. Наша армия становится все сильнее. При этом совершенно очевидно, что планы России, которая стремилась «взять Киев за три дня», потерпели фиаско. И в целом наступление российских оккупационных войск застопорилось, они увязли и терпят большие потери, как в живой силе, так и в технике. В том числе и том направлении, где я несу службу.

-Насколько готовой к полномасштабной войне с Россией была Украина?

-Опять же, все зависит от того, с каким периодом сравнивать — с 1991 годом, с 2014 годом или с периодом до 23 февраля 2022 года. По сравнению с 1991 годом украинская армия стала более малочисленной. А вот по сравнению с 2014 годом наша армия стала намного более мощной и боеспособной, и мотивированной. Случись полномасштабная война с Россией не сейчас, а в 2014 году, нам пришлось бы намного сложнее. Да, есть множество разных мнений на тему того, что можно было бы сделать в этом плане за последние два-три года. Но обо всем этом можно и нужно будет говорить уже после победы Украины.

-Как Вы оцениваете нынешний боевой дух и уровень технической оснащенности украинской армии, какого рода вооружения требуются для перелома хода войны?

-Боевой дух и мотивированность украинской армии находятся на самом высоком уровне. Именно благодаря этому удалось сорвать первичные планы российских оккупантов, которые явно недооценили масштаб сопротивления, с которым им предстоит столкнуться в нашей стране. Как вы знаете, в первые недели и месяцы войны поставки западного оружия в Украину шли далеко не в тех объемах, что ныне. Поэтому, противостоять гораздо более многочисленной и хорошо оснащенной российской армии приходилось только за счет высокого боевого духа, патриотизма, самоотверженности наших бойцов и таланта наших командиров. Постепенно, по ходу войны, решались проблемы с обеспечением нашей армии всем необходимым, включая автомобили, к примеру. Сейчас, не так быстро как нам хотелось бы, но решается и проблема оснащения армии всеми видами оружия, которое необходимо для коренного перелома в войне.

-И все же, в чем есть наибольшая необходимость?

-Это бронеавтомобили, БТР и БМП, танки, а также системы ПВО. Все это позволит нашей армии быть более маневренной, иметь возможность для быстрой передислокации на поле боя, при этом будучи защищенными от ударов противника с воздуха. Безусловно, очень важны и поставки Украине современных видов авиации. Чем больше будет такого рода оружия и чем быстрее оно придет, тем скорее будут победы тактического уровня.

-Какое оружие, как показала нынешняя война, не оправдало себя, показало свою моральную устарелость?

-Практически все, что является оружием советского образца. Это даже не вчерашний, а позавчерашний день в условиях современных войн. Почему на момент начала нынешней войны наша армия оказалась вооружена во многом именно таким оружием — это тема отдельного, большого разговора, который уместно вести уже после нашей победы. Скажу лишь, что современными образцами оружия украинского производства на момент начала нынешней широкомасштабной войны, наша армия оказалась обеспечена в очень небольшом количестве. Да, россияне на тот момент были оснащены немногим лучше. Но все же на один класс их оружие тогда было более современным. Это было советско-российское оружие с приборами европейского качества. При всех своих минусах, оно было лучше, чем те джипы, которые нам подгоняли волонтеры. Сейчас ситуация, к счастью, изменилась. Украинская армия имеет на вооружении современные образцы западного оружия и это уже сказывается и еще более скажется в дальнейшем на ходе войны.

-Какие тактические навыки удалось приобрести в ходе войны украинской армии в целом и вашему подразделению в частности?

-Тут скорее нужно говорить о системе управления армией и боевыми подразделениями в целом. Кардинальное и безусловно положительное наше отличие от российской армии состоит в вертикальной, а не горизонтальной системе взаимоотношений. В российской оккупационной армии напрочь отсутствует такое понятие, как инициатива на местах. Там директива высшего военного начальства спускается сверху вниз и исполняется беспрекословно, даже если очевидна ошибочность и глупость этой директивы. Россияне воюют исключительно ради денег. Иной мотивации у них просто нет. Для них важнее материальные ценности, а для нас — моральные. Поэтому, правильно будет говорить о том, что мы являемся людьми, а они нелюдями. Иначе и не назовешь тех, кто устроил геноцид украинцев в Буче. Кроме того, естественно, что в нашей армии все намного демократичнее. Образно говоря, руководителям подразделений на местах дана возможность полностью проявить свои способности, действуя согласно реально имеющейся на данный конкретный момент ситуации. В нашей армии младший лейтенант, которому 25 лет, может прислушиваться к советам солдата, которому 50 лет. Мы все — единое целое. У нас одна, общая цель. И мы знаем, что сражаемся за свою Родину. Поэтому, возможно, наша армия демонстрирует ныне чудеса на поле боя.

-Что бы Вы изменили в плане подготовки офицерского, сержантского состава украинской армии, и какие изменения нужны для обучения в украинских военных вузах?

-В первую очередь — философию обучения. В американской армии, в военных вузах США, воспитывают не столько танкистов, артиллеристов, летчиков и спецназовцев, сколько будущих лидеров. Именно они, будущие лидеры, поведут за собой всех остальных. Именно они — залог мощи армии и государства. Поэтому, в США так бережно относятся к фактору личности в армии. В России же всегда был и остается иной принцип — открытого презрения к человеческой жизни. Ибо, «бабы новых нарожают». Украина уже перенимает именно западную философию отношения к методам ведения войны. В будущем же, залогом успешности нашей армии и нашего государства станет курс на воспитание новых лидеров.

-Следили ли Вы за ходом 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией, и если да, то в чем главный секрет нашей победы?

-Все 44 дня, что шла война между Азербайджаном и Арменией, я следил за сообщениями о ее ходе. Признаюсь, что до той войны, я особо не следил за карабахским конфликтом, не изучал его причины и последствия. Но после начала 44-дневной войны, я детально погрузился в изучение данного вопроса и понял, что данный конфликт был создан Россией с целью иметь одновременный рычаг давления как на Баку, так и на Ереван. Азербайджан сумел вернуть свои земли. Тоже самое делаем и мы. И, наверное, секрет победы азербайджанской армии в 44-дневной войне был такой же, как секрет наших побед. Это четкая мотивация, понимание причин, по которым каждый из военнослужащих, от солдата до офицера, идет в бой, рискуя жизнью. Все делается во имя целостности Родины, во имя наших отцов и матерей, братьев и сестер, сыновей и дочерей.