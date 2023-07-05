Украина готова ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе телефонного разговора с министром торговли Турции Омером Болатом.

«Я заверила, что Украина готова предпринять необходимые шаги для ратификации соглашения о свободной торговле между нашими странами и начать переговоры по пересмотру документа в 2024 году», — передает ее слова издание Klymenko Time.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией было заключено 3 февраля 2022 года после переговоров президентов двух стран — Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Оно предусматривает полную отмену турецких пошлин на 510 из 840 металлургических товаров. Еще на 130 установлено частичное уменьшение пошлины, для 167 товаров металлургии будут предоставлены квоты. Производимый Украиной из турецкого сырья товар будет считаться украинским и сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран. Киев также получит лучшие условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции. Согласно предварительным расчетам украинского правительства, соглашение будет ежегодно давать прибавку в 2,2% к ВВП страны.

В свою очередь эксперты высказывали опасения, что Украина будет поставлять Турции сырье, а покупать товары с высокой добавленной стоимостью — бытовую технику, автомобили, одежду и обувь. В итоге украинский рынок еще больше захлестнут дешевые турецкие товары, а на Украине многие отрасли экономики не получат развития.