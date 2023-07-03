Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «спонсоров войны» компанию Unilever, являющуюся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, так как она не закрыла свой бизнес в России.

«НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever. Компания является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В агентстве указали, что сделали этого из-за того, что компания, продолжающая работать в РФ, платит налоги в российский госбюджет. В частности, как утверждает НАПК, в 2022 году «Юнилевер Русь» якобы заплатила около $50 млн налогов.