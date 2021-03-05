Украина призывает США ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

Украина обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом ввести против РФ «новый всеобъемлющий санкционный режим», который будет включать в себя ограничения против газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила заместитель главы офиса президента Украины Юлия Свириденко в ходе видеоконференции вашингтонского Атлантического совета, передает ТАСС.

«Для нас крайне важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в нормандском и минском формате, чтобы сделать их наиболее эффективными», — сказала она.

Свириденко добавила, что США, ЕС и Украина должны вместе работать над защитой свободы и демократии.

Кроме того, Украина и США должны вместе противостоять «киберугрозам, информационным атакам и пропаганде», добавила она.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский оценил последствия для страны от завершения строительства «Северного потока — 2». По его словам, завершение строительства газопровода станет третьим или четвертым ударом «кроме Донбасса и Крыма».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.