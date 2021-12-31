Новую программу усиления защиты границ Украины, прежде всего с Россией и Беларусью, утвердил кабинет министров Украины. Она предусматривает финансирование в размере 36,3 млрд гривен ($1,33 млрд). Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу страны.

«Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью», — говорится в сообщении службы.

По планам украинских властей, в будущем году планируется обустроить 1 676 км границы с Россией и 1 084 км границы с Беларусью.

Далее будет модернизирована граница с Молдовой и с ЕС.

В Украине считают, что проект должен окупиться, так как приведет к уменьшению потерь госбюджета от контрабанды на 100-150 млрд гривен ($3,67-5,5 млрд) в год.