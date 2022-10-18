18 октября Украина официально попросит системы противовоздушной обороны у Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

«Сегодня Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий», — отметил министр.

Он добавил, что если политика Израиля состоит в противодействии Ирану, то сейчас самое время открыто поддерживать Украину.