США официально одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину, заявил начальник службы закупок американской армии Даг Буш. По его словам, боевые машины поступят на вооружение ВСУ уже в сентябре.

«Они готовы. Теперь их должны доставить в Европу, а дальше — в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, средства для ремонта. То есть это не только танки — это полный пакет», — сказал Буш (цитата по CNN).

Сколько именно машин войдет в первую партию, он не уточнил. Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало, что речь идет о 6-8 танках: в августе их доставят в Германию для переоснащения, а затем передадут Украине.

Издание отмечало, что ВСУ получат модель М1А1 вместо более современной М1А2, на поставку которой потребовалось бы значительно больше времени. Кроме того, перед отправкой танки будут лишены наиболее чувствительных технологий, включая броню с обедненным ураном.

О планах поставить Украине 31 Abrams США объявили в январе 2023 года. Это количество соответствует одному батальону ВСУ. Чтобы украинские войска смогли управлять американскими танками, для украинцев организовали десятинедельный курс обучения на базе Графенвер в Германии. В Пентагоне отмечали, что подготовка завершится в августе.

Изначально США говорили, что на передачу Украине танков Abrams потребуется больше года, однако затем в Пентагоне решили радикально пересмотреть график поставки, чтобы поддержать контрнаступление украинской армии, писала New York Times.

В то же время Германия начала задерживать отправку Киеву своих танков Leopard 1, анонсированных канцлером Олафом Шольцем в мае этого года. По данным Welt, за последние два месяца Берлин поставил Украине лишь 10 из 110 обещанных машин. Также ВСУ до сих пор не получили дополнительные четыре системы ПРО IRIS-T. Кроме того, Берлин не отправил ни одной из 20 указанных в майском пакете бронемашин Marder. (moscowtimes.ru)