В Министерстве иностранных дел Украины официально назвали Иран соучастником России в войне против Киева. Кроме того, дипломаты пригрозили иранскому руководству «самой строгой ответственностью», если РФ продолжит получать оружие. Об этом говорится на сайте украинского МИД.

В ведомстве призвали прекратить поставки России любого вооружения и заявили, что Москва продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя иранские беспилотники.

В МИД рассказали, что за последнюю неделю ВС РФ нанесли сотни ударов с помощью иранских дронов-камикадзе по жилым домам, электростанциям, мостам, детских площадкам и других объектам в украинских городах. В результате чего погибли и получили ранения десятки мирных жителей, в том числе дети. Кроме того, пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины, а повреждения получили два дипломатических учреждения в Киеве.

«Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины», — заявили в МИД.

Также сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД Европейского Союза с призывом наложить санкции на Иран за помощь России совершать террор против украинцев. Он также отметил, что жесткие санкции набирают актуальность из-за готовности Тегерана поставить Москве баллистические ракеты. (focus.ua)