Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего президента России, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и представителя МИД РФ Марию Захарову, следует из базы данных МВД Украины.

Медведева и Захарову обвиняют по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («в посягательстве на территориальную целостность страны»). Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ» Дмитрия Медведева.

Sota позже обратила внимание на то, что в список разыскиваемых Украиной попали около 700 имен – это депутаты Госдумы РФ, сенаторы, члены Совбеза и российского правительства. (УНИАН)