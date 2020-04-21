Уэйн Руни: «Роналду – безжалостный убийца, а Месси сначала пытает вас»

Форвард «Дерби Каунти» Уэйн Руни сравнил экс-партнера по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Роналду не был так сосредоточен на голах, когда мы начали играть вместе, но можно было заметить, что он больше всего хотел стать лучшим игроком мира.

Он постоянно тренировался и начал забивать. Криштиану стал невероятным бомбардиром. Он и Месси, возможно, два лучших игрока за всю историю футбола. Но, несмотря на мою дружбу с Криштиану, я бы выбрал Месси. По той же причине, по которой я любил смотреть на Хави и Скоулза: нечто иное присутствует в игре Месси. Я говорю о самообладании и не могу вспомнить, когда Месси забивал, ударив по мячу настолько сильно, насколько он только мог. Он просто закатывает мячи в сетку, это дается ему так легко.

Роналду безжалостен в штрафной площади, убийца. Однако Месси будет пытать вас, прежде чем убьет. С Месси создается впечатление, что он получает больше удовольствия. Эти двое полностью изменили игру с точки зрения количества забитых голов, и я не думаю, что их когда-либо затмят», – приводит слова Руни Diario Sport со ссылкой на The Times. (sports.ru)