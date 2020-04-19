УЕФА покажет матч Евро-1996 Россия — Чехия

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представит запись матча чемпионата Европы 1996 года между сборными России и Чехии, сообщается на официальном сайте организации.

Континентальное первенство прошло в Англии. Встреча между двумя национальными командами прошла 19 июня 1996 года в Ливерпуле.

Стартовый состав сборной России: Черчесов, Тетрадзе, Горлукович, Никифоров, Радимов, Хохлов, Яновский, Карпин, Цымбаларь, Колыванов, Симутенков.

Матч будет показан на официальном сайте УЕФА. Начало — 19.00.(Газета.Ru)

| 2020-04-19T18:06:03+00:00 19 апреля 2020, 18:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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