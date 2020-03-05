УЕФА хочет создать новый летний турнир в стиле ЛЧ

УЕФА ведет переговоры с компанией Relevent Sports о создании нового летнего футбольного турнира, сообщает Daily Mail.

На основе International Champions Cup, летнего товарищеского турнира, организуемого Relevent Sports, планируется организовать соревнование в стиле Лиги чемпионов.

В новом турнире планируется внедрение квалификации, группового этапа и стадии плей-офф.

Соревнование должно начаться в 2021 году, соглашение будет заключено сроком на 8 лет. Изначально турнир будет проходить в США, но позже может быть организован в Азии.

Также предполагается договоренность с топ-клубами о том, что в турнире команды по возможности будут играть основными составами.

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поддерживают данную идею. (sports.ru)