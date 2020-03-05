УЕФА хочет создать новый летний турнир в стиле ЛЧ

УЕФА ведет переговоры с компанией Relevent Sports о создании нового летнего футбольного турнира, сообщает Daily Mail.

На основе International Champions Cup, летнего товарищеского турнира, организуемого Relevent Sports, планируется организовать соревнование в стиле Лиги чемпионов.

В новом турнире планируется внедрение квалификации, группового этапа и стадии плей-офф.

Соревнование должно начаться в 2021 году, соглашение будет заключено сроком на 8 лет. Изначально турнир будет проходить в США, но позже может быть организован в Азии.

Также предполагается договоренность с топ-клубами о том, что в турнире команды по возможности будут играть основными составами.

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поддерживают данную идею. (sports.ru)

| 2020-03-05T14:37:59+00:00 5 марта 2020, 16:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss