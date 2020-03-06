УЕФА будет использовать более широкие линии офсайда с сезона-2020/21

Со следующего сезона видеоассистенты рефери (ВАР) будут использовать более широкие офсайдные линии в Лиге чемпионов и Лиге Европы при просмотре спорных эпизодов, заявил президент УЕФА Александер Чеферин. Кроме того, не исключено, что нововведение будет использовано и во время чемпионате Европы-2020.

— Один сантиметр — это не офсайд, — цитирует Sky Sports Чеферина. — Смысл правила не в этом. Вмешательство ВАР в таких случаях ошибочно. Более широкие линии необходимы, поскольку сами линии нарисованы субъективно, при этом один сантиметр может разрушить какой-то команде целый сезон, если судьи примут неверное решение. Я вижу проблему и в игре рукой, но пока не знаю, что именно делать с этим правилом. Мы ведем много обсуждений с руководителями судей по поводу правил игры. (sports.ru)

| 2020-03-06T17:25:14+00:00 6 марта 2020, 20:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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