В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Одна судьба на двоих», посвященная творчеству Елены и Уджала Ахвердиевых. Знаменитая творческая семья, пронесшая через всю свою жизнь любовь к друг другу и к искусству, которое их объединяло.

Гениальный азербайджанский художник Уджал Ахвердиев, к сожалению, очень рано покинул этот мир. Он сделал очень много добрых дел, был одним из ярких представителей творческой интеллигенции Баку, создал уникальные живописные произведения.

При этом, у него никогда не было персональной выставки при жизни. Супруга мастера – Елена, отдавая дань памяти любимому человеку, не раз организовала выставки Уджала после его жизни.

Их совместная выставка проходит впервые и автором этой прекрасной идеи выступила директор музеЯ ковра Ширин Меликова. «Это самая трогательная выставка в моей жизни», — делится своими впечатлениями с корреспондентом # Елена Ахвердиева.

Ее творчество на выставке раскрывается уникальной серией «Ковровые сады», над которой художник работает уже очень давно.

Что касается работ Уджала, то публика увидит совершенно неизвестную сторону мастерства знаменитого художника. На выставке впервые демонстрируется его вышивка и керамические изделия.

«У него была прекрасная вышивка, — это маленький кусочек его творчества, о котором никто не знал. Он просто сидел дома и вышивал, а также делал керамику. Это — абсолютно неизвестная история Уджала», — рассказывает Елена Ахвердиева.

Художник признается, что когда она впервые вошла в зал с уже развешенной экспозицией, то едва смогла сдержать слезы – слезы счастья, умиления, и восторга:

«Уджал был великим сыном своего народа, и эта выставка меня очень растрогала. Безусловно, это очень знаковое событие для нашей семьи», — говорит супруга мастера.

Всего на выставке экспонируются 54 картины четы Ахвердиевых.

Елена вспоминает, как в 2000 году Уджал выставил свои работы во дворе Дома художников, и сказал, что это и есть его персональная выставка: «Собрались все художники, был незабываемый теплый вечер», — говорит Ахвердиева, и признается, что за 12 лет совместной жизни супруг стал для нее главным ориентиром во всех отношениях: «Уджал не просто повлиял на мое творчество. Он повлиял на всю мою жизнь. При его жизни была задана такая планка, на которую я оглядываюсь до сих пор, спрашивая себя, все ли я делаю правильно. Поэтому, Уджал не просто был в моей жизни. Он в ней остается», — признается Елена Ахвердиева.

На выставке также состоялась презентация каталога «Одна судьба на двоих» на трех языках. Известные художники и деятели культуры поделились своим воспоминаниями о мастере. Гостям был представлен видеоролик с архивными фотографиями семьи Ахвердиевых, снятый при участии куратора выставки, директора Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликовой и художницы Елены Ахвердиевой.

Выставка продолжит свою работу 19 июня.