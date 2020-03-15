Учителя Нью-Йорка готовятся к забастовкам, требуя закрыть школы из-за коронавируса

Учителя большинства школ Нью-Йорка призывают коллег к особому виду забастовки — «массовому невыходу на работу из-за болезни» в ответ на отказ мэра города Билла де Блазио закрыть государственные школы на карантин. Об этом в субботу пишет газета New York Post.

Педагоги подписывают петиции, объединяются в социальных сетях и требуют от профсоюзов принять решительные меры, чтобы защитить от распространения вируса семьи преподавателей и учеников. Руководитель одного из подразделения городского профсоюза учителей уже обвинил мэра в игнорировании заявления, что продолжение учебного процесса в школах мегаполиса подвергает большому риску как учащихся, так и персонал.(ТАСС)

| 2020-03-15T09:57:28+00:00 15 марта 2020, 11:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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